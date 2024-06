Les contes de notre enfance revisités... pour nourrir tous nos cauchemars ! Une femme, abattue d'une balle en pleine tête, dont le meurtre demeure irrésolu... Des fidèles buvant les paroles d'un chaman au charme aussi énigmatique que ses pouvoirs... Des rituels immoraux, pratiqués au nom de l'amour infini... Des enfants affectés par d'inquiétantes difformités physiques... Un jeune homme qui n'a plus d'autres choix que de croire ce qu'il voit... En 1936, l'histoire d'un jeune chevreuil apprenant à vivre avec le danger, la mort et les hommes fut mis sur une liste noire et brûlé par les autorités allemandes, qui y voyaient une propagande antinazie. En 1942, dans une nouvelle version, on chercha à faire oublier les horreurs de la Seconde Guerre mondiale en retirant de l'histoire tous les méchants, sauf l'Homme. Dans ce conte interdit, les bêtes sauvages sortent à nouveau les griffes, mais sans détrôner le méchant suprême.