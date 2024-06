Agenda illustré NBA. Edition 2024-2025

Après le succès du livre NBA ALL STAR NAMES, sorti en 2022 et vendu à plus de 7000 ex GFK, voici l'agenda décliné ! Avec illustrations et anecdotes inédites, des nouveaux joueurs et des textes percutants, l'agenda scolaire 2024/2025 NBA ALL STAR NAMES est destiné aux collégiens, lycéens et à tous les adultes fans de NBA pour parfaire leurs connaissances sur l'histoire de la ligue !