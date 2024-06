Du chaos et de la bonne digestion des choses

Non on n'va pas ouvrir la porte de la cage non, ça n'a pas de sens On va Acte politique ! Repeindre tes plumes les barreaux couleur ciel Il avait commencé, parait-il, par les oiseaux. Avec une insistance vaguement inquiétante... Puis, de fil en aiguille, il a peuplé tout un chaos. Le chaos, notre chaos. Au-delà des oiseaux, une méduse lascive, un rat mort, des hamsters, un poisson... mais d'abord un cowboy avec un tournesol. Oui, c'est... disons... d'abord l'histoire d'une sorte de cowboy qui tombe sur un champ de tournesols, et qui en cueille un pour le ramener chez lui. Et parler un peu.