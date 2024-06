L'ombre de la sultane

MALIHA DEVIENDRA SULTANE, ELLE EN A FAIT LA PROMESSE. UNE ROMANTASY ADDICTIVE DANS UN UNIVERS MAGIQUE OU SE MELENT AMOUR ET INTRIGUES POLITIQUES ! " Pour la rejoindre, il fallait traverser les déserts brûlants, affronter les nuits gelées, combattre ses peurs et embrasser sa destinée. C'était le prix à payer, rien de moins. Mais la récompense... quelle récompense ! Tant convoitée, mais si peu exploitée. La lampe. La lampe et les voeux offerts. Trois précieux voeux. Qui pourrait résister à pareille attraction ? Qui pourrait résister à telle tentation ? " Après des années de recherches, Maliha, princesse de Sahar, trouve enfin la lampe qui lui permettra de devenir Sultane à la place de son plus jeune frère, malgré les lois qui l'en empêchent. Déterminée à endosser son rôle d'héritière et épaulée par Cassian, un puissant maître d'armes au passé nébuleux, elle est bien décidée à prendre son destin en main. Mais en échange des trois voeux, elle doit lier sa vie à celle du Djinn. Et chaque voeu a des conséquences. Maliha est-elle prête à y faire face ? Entre les goules qui envahissent le royaume et la déclaration de guerre qui le menace, conquérir le trône n'est pas aisé. D'autant plus que Maliha a un autre problème : apprendre à dompter son ombre magique qu'elle refoule depuis l'enfance, avant que celle-ci ne l'incite à commettre l'irréparable. Et si elle pouvait devenir sa meilleure arme ?