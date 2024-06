En cas d'accident grave, appelez un prêtre. Autocollant et carte, pour recevoir les sacrements en cas d´urgence

Comment s'assurer de pouvoir recevoir les derniers sacrements en cas d'urgence ? Et si la solution était d'apposer un autocollant sur sa voiture et de porter sur soi une petite carte pour solliciter un prêtre en cas de danger de mort ?? Adhésif d'extérieur 7 x 7 cm - pour vitre et carrosserie, avec indication : En cas d'accident grave, appeler un prêtre catholique, merci. ? Carte à porter sur soi, taille carte de crédit 5,5x8,5 cm, avec indications : RECTO : Nom, date de naissance, groupe sanguin, antécédents, don d'organe oui/non, personne à prévenir en cas d'urgence. VERSO : Je suis catholique, en cas de maladie ou d'accident grave, veuillez prévenir un prêtre. Ma paroisse/téléphone/ ou appelez le prêtre le plus proche.