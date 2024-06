Emily a disparu

Au coeur de la plus grande fabrique d'illusions, comment savoir à qui se fier ? Mia Eliot veut percer à Hollywood. Elle y croit et est prête à tout pour y parvenir. Au cours d'une audition, elle tisse des liens avec une certaine Emily mais celle-ci disparaît peu après. Alors quand, quelques jours plus tard, une autre femme se présente en prétendant être Emily, Mia ne sait plus que croire. N'écoutant que son instinct, la jeune comédienne se lance dans une enquête désespérée et dangereuse, allant jusqu'à remettre en cause sa propre santé mentale. Entre paillettes et faux-semblants, où trouver la vérité ? " Le récit d'un Hollywood à la fois glamour, cruel et mythique. " Publishers Weekly " Une comédie romantique qui dérive doucement mais sûrement vers une intrigue criminelle dont le suspense est diablement bien dosé. " Le Courrier de l'ouest