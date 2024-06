Les Lames du Cardinal Tome 2 : L'Alchimiste des Ombres

A peine remis de leurs dernières aventures, La Fargue et ses Lames du Cardinal doivent une nouvelle fois reprendre du service. En effet, la très belle et très dangereuse Alessandra di Santi, célèbre espionne connue sous le surnom de l'Italienne, les prévient d'un complot visant le trône de France et impliquant leur plus ancien adversaire : l'Alchimiste des Ombres, un dragon dont le seul but est de mettre à bas le royaume. Leur mission ne s'annonce donc pas de tout repos, d'autant qu'un danger bien plus grand semble menacer la France. Deuxième tome d'une série qui rend brillamment hommage aux meilleurs romans de cape et d'épée, L'Alchimiste des Ombres est une oeuvre de fantasy historique remarquable, déjà traduite en dix langues.