Légendes d'automne

L'oeuvre majeure de Jim Harrison, à écouter pour la première fois ! Au fil de ces trois novelas puissantes et sauvages, Jim Harrison compose une tragédie moderne où la violence, la rédemption et l'amour vibrent à chaque seconde. De Cochran, l'ancien militaire laissé pour mort, à Tristan Ludlow, parti pour le front de 1914, la vengeance, immuable, est au coeur de leur destin. " Jim Harrison enivre les mots, les soûle à mort ; il écrit à tue-tête et bâtit des phrases où se devinent encore les ahans et les suées. Jim Harrison est un écrivain passionné, donc il nous passionne. " Yann Quéffelec, Le Nouvel Observateur