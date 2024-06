La bible des préférences motrices ActionTypes. Individualisation de l'accompagnement, comment ? pourquoi ? Edition revue et augmentée

Voici la référence absolue concernant l'intégration des préférences motrices dans l'entraînement et la vie en général ! L'objectif des auteurs, précurseurs dans le domaine : proposer une alternative à la formation standardisée de masse qui brise de potentiels talents ou champions et anéantit de nombreux projets sportifs ou personnels. Le constat est évident : il est indispensable de ne plus généraliser la performance sportive et de se concentrer sur l'individu avec ses besoins et ses capacités propres. Développée dès 1990, l'approche ActionTypes ou ATA, qui compte plus d'un millier de praticiens dans le monde, a déjà accompagné de nombreux athlètes de différents continents vers les podiums olympiques et mondiaux. Ce manuel est le premier ouvrage à aller aussi loin dans le domaine de l'individualisation, en s'appuyant sur les caractéristiques originelles de l'humain. Il décrit en détail les dimensions fondamentales à partir desquelles toute personne se différencie pour se réaliser en tant qu'individu. Il explique ensuite comment concevoir une démarche d'entraînement qui capitalise sur les forces de chacun. Un support unique au monde qui ouvre de nouveaux horizons dans le monde du sport et, au-delà, dans l'appréhension de l'individu en tant qu'être unique, dans une toute nouvelle édition mise à jour et augmentée ! .