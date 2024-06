De l'eau, du sel et des hommes. Les marais charentais au Moyen Age et à l'époque moderne : histoire, archéologie, environnement

Depuis 2011, une vingtaine de chercheurs, venus de tous horizons géographiques, disciplinaires et institutionnels se penchent sur un territoire commun, le marais de Brouage ou marais charentais. Ils partagent leurs compétences respectives pour tenter de percer le fonctionnement et les évolutions de ce vaste territoire de 16000 ha. En se centrant sur les époques médiévales, modernes et contemporaines, archéologues, environnementalistes, géographes et historiens ont choisi de se pencher sur la période qui a vu le marais que nous connaissons se combler lentement avec la mise en place des salines, qui ont fait la richesse de ce territoire, et la fondation du port de Brouage. Toutefois, la glorieuse période de "l'or blanc" se terminera par la reconversion de ce territoire vers une nouvelle activité, l'agriculture et particulièrement, l'élevage conférant au territoire sa physionomie actuelle tout en gardant dans le paysage les traces de son activité primitive.