A la mer. Il y a ma famille, Tome 1

Il y a ma famille ! Les aventures de Mila, Bébé Davidson et leurs papas. Aujourd'hui Bébé Davidson découvre la mer. Dans la famille, il y a la gentille Mamie Mado et ses trois enfants, Davidson, Melvin et Dann ; ainsi que ses deux petits enfants, Bébé Davidson et Mila. Sans oublier le chien Hermès ! Aujourd'hui, c'est LE grand jour. Direction la mer avec toute la famille ! Mais, Bébé Davidson ne sait pas encore nager. Il a peur, il se sent nul. Il partage son appréhension à sa cousine Mila. " Ca n'existe pas d'être nul ! ". Aidé par Mila, Bébé Davidson dépassera-t-il sa peur ?