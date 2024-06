Bébé arrive...

Que se passe-t-il dans le ventre de maman pendant la grossesse ? Tous les petits trouveront réponses à leurs questions sur le sujet. Dans le ventre de maman... y a-t-il un bébé ? Comment est-il arrivé là ? Comment il se nourrit ? Combien de temps va-t-il rester là-dedans ? Et comment va-t-il sortir ? Nazareth Olivera explique la grossesse à tous les membres de la famille (les plus petits comme les plus grands). Avec tout plein de magnifiques illustrations en couleurs et des touches d'humour irrésistibles. Toute la famille va apprendre un tas de choses. Un album idéal pour les futurs grands frères et soeurs ! Mais aussi pour l'enfant qui a envie de comprendre tout simplement comment il est arrivé au monde.