Transformez votre vie avec les synchronicités. Hasards, coïncidences, signes...

Comment donner du sens à ces coïncidences ? On a tous vécu un jour un de ces fameux " hasards " dont on sent qu'ils n'en sont pas vraiment, et que le psychiatre suisse Carl Gustav Jung a appelé des " synchronicités ". Une synchronicité est, au sens large, une coïncidence impliquant un ou plusieurs événements, ne présentant a priori pas de lien de causalité entre eux, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les vit. C'est par exemple ce travail à l'étranger que l'on vous propose pile au moment où vous songiez à changer de vie, ou bien cette phrase entendue à la volée dans la rue, comme si elle vous était adressée et qui répond à un questionnement intérieur. Le but de cet ouvrage est de vous permettre d'accueillir et d'utiliser ces manifestations pour ce qu'elles sont : un levier de développement personnel et spirituel. Ne soyez pas étonné si, au cours de votre lecture, les " hasards " se mettent à fleurir dans votre environnement. Tel le chercheur d'or, vous voilà invité à ramasser ces prometteuses pépites, y compris celles dont l'aspect manquerait de brillant. Gardez-les précieusement près de vous. Qui sait, elles pourraient peut-être un jour vous rendre riche.