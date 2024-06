Comment l'autohypnose peut m'aider à reprendre les rênes de ma vie. 30 cas concrets et séances d'autohypnose pour retrouver confiance en moi, apaiser mes relations et réaliser tous mes projets

L'autohypnose au service de votre mieux-être Ce livre très pratique a été conçu pour celles et ceux qui voudraient utiliser les pouvoirs de l'autohypnose pour dépasser leurs problématiques et leurs blocages, et ainsi atteindre leurs objectifs et envies de changement. Qu'il s'agisse de retrouver confiance en soi, sortir d'une relation toxique, dépasser ses dépendances affectives, vaincre une addiction ou contrer la peur du changement, l'autohypnose peut être particulièrement efficace. Sans danger et très simple, l'autohypnose permet en effet d'entrer dans un état modifié de conscience afin de nous déconnecter de ce qui nous entoure, faire un travail d'introspection et ainsi communiquer avec la partie de notre esprit qui automatise certains de nos comportements, et reprogrammer nos habitudes pour reprendre les rênes de notre vie. Ce livre proposera à la fois : une courte partie théorique sur l'autohypnose ; une partie pédagogique pour la pratiquer de manière autonome, facilement et simplement ; des cas de patients, qui vont rendre le sujet plus concret et plus inspirant ; + un programme d'exercices écrits et audio selon des objectifs très concrets, avec des séances à écouter via des QR codes.