A un souffle du passé

L'histoire du Pulaski, ou l'épopée du " Titanic du Sud ". Chez les Winthrop, on a toujours adoré les légendes, les récits d'épaves et de vaisseaux qui reposent dans les fonds sous-marins. Et parmi celles que son grand-père racontait à Everly, l'histoire du Pulaski était sa préférée. L'histoire déchirante de ce bateau à vapeur de luxe qu'on surnommait le " Titanic du Sud " et qui sombra avec toute l'élite de la ville de Savannah à son bord, une nuit de juin 1838. Lorsque Everly, devenue professeure d'histoire, est contactée pour organiser une grande exposition sur les artefacts remontés de l'épave tout juste retrouvée du Pulaski, elle accepte immédiatement, décidée à résoudre certains des mystères entourant le naufrage du vapeur. Ses recherches la mèneront sur les traces de deux femmes aux destins déchirants. Comment survivre à l'insurmontable ?