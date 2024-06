Les animaux de Lou : Pas de pyjama pour Petit Lama !

Quand Petit Lama se fait la malle, Lou mène l'enquête ! Lou est une petite fille qui comprend le langage des animaux, dans chaque aventure elle part à la rencontre d'un nouvel animal en danger. L'histoire : Le jour du spectacle de l'école, Lou remarque que son copain Léo a disparu. La fillette décide de partir à sa recherche avec l'aide de Réglisse, sa fidèle assistante à quatre pattes ! Leur enquête les mène jusqu'à la Ferme aux Lamas, où un bébé lama a lui aussi disparu. Des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer !