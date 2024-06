Lulu est en colère

Des petites histoires inspirées du quotidien qui invitent l'adulte à accompagner le tout-petit dans la découverte de ses émotions ! Lulu est au supermarché, il y a du monde, du bruit... et ce jouet qui donne terriblement envie ! C'est trop d'émotions, Lulu explose. Grâce à sa maman, Lulu respire, se calme et retrouve sa bonne humeur. Comment la colère d'une petite monte, explose et redescend. Un livre d'éveil avec des flaps en feutrine douces et solides pour encourager la motricité fine.