Marvel Super-héros & cie

Dans le cadre de l'exposition consacrée à l'univers Marvel que va accueillir la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image à partir de juin 2024, les éditions Panini ont le plaisir de pouvoir s'associer au travail de Xavier Fournier et de Jean-Philippe Martin pour publier un livre en lien avec l'exposition. Un livre qui contiendra une introduction de Xavier Fournier, une postface de Vincent Eches et compilera des histoires dont certaines des planches de l'exposition sont issues. Un complément idéal à l'exposition en somme !