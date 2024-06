Avengers Vs. X-Men T02

Les Avengers voulaient empêcher que le pouvoir du Phénix n'investisse le corps de la jeune Hope Summers tandis que les X-Men voulaient avoir le Phénix de leur côté. Tout le monde est satisfait, mais est-ce une victoire pour autant ? En effet, la terrible force cosmique s'est répartie entre cinq mutants : Cyclope, Emma Frost, Magie, Colossus et Namor. Cette nouvelle alliance menace-t-elle l'existence de tout ce qui vit ? Deuxième vague de notre collection poche et deuxième (et dernière) partie de l'un des crossovers les plus importants de ces dernières décennies, marquant un tournant décisif dans l'histoire des X-Men. La saga principale est accompagnée de numéros spéciaux orientés 100% action, qui opposent les différents protagonistes de ce combat au cours duquel les héros s'affrontent les uns contre les autres !