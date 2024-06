Astonishing X-Men T01 : Surdoués

Cyclope et Emma Frost réunissent autour d'eux une nouvelle équipe de X-Men, composée de Wolverine, Kitty Pryde et du Fauve. Ils sont aussitôt sur la brèche car les rumeurs d'un "remède" au gène mutant les inquiète au plus haut point. Cela va les conduire à affronter le mystérieux Ord et à retrouver un camarade qu'ils pensaient mort. Suite au mythique run de Grant Morrison, Marvel décide de viser encore plus haut en confiant une nouvelle série mutante à un tandem incroyable : Joss Whedon, le réalisateur des deux premiers films Avengers, et John Cassaday, le trop rare dessinateur de Planetary. La série fait évidemment partie des choix incontournables pour enrichir notre nouvelle collection poche MARVEL