Le Comte de Monte-Cristo

Edmond Dantès est promis à un avenir glorieux : capitaine de navire et époux de la séduisante Mercédès. Mais trois hommes, jaloux de sa réussite, complotent contre lui et parviennent à le faire enfermer dans le sinistre château d'If. Tremblez et jubilez auprès du surprenant comte de Monte-Cristo, déterminé à prendre sa revanche ! (Re)découvrez ce grand classique de la littérature sous un nouveau jour avec : Une lecture audio intégrale du texte. Un itinéraire de lecture personnalisé. Tout ce que vous voulez savoir sur l'oeuvre et son auteur en un coup d'oeil. Des suggestions pour plonger dans l'univers de l'oeuvre.