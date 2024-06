Muran. Tome 01. Le Serpent de bronze

Un shônen vénitien où le verre n'est pas seulement un art... mais une arme ! Sur l'île de Muran, célèbre pour ses souffleurs de verre, le jeu de billes est une véritable tradition ! La légende raconte que Maître Fiolarius, le plus grand verrier de tous les temps, y aurait forgé trois billes d'exception - les "marballs" - dont le verre indestructible renferme une puissante magie. Objets de toutes les convoitises, ces reliques ont depuis disparu, en même temps que leur créateur... Descendant direct de Fiolarius, le jeune Toï, 13 ans, compte bien récupérer les précieuses marballs pour laver l'honneur de sa lignée tombée en disgrâce et remporter le grand tournoi de billes de Muran qui s'annonce. Mais sa quête va s'avérer plus difficile qu'il n'y paraît... Par chance, il va croiser sur sa route Messire Bortoléo, un ami de son grand-père, et une jeune artiste qui va lui permettre d'obtenir son sésame pour entrer dans l'arène où se livrent des combats sans merci. Mais avant le début de la compétition, Toï décide de partir à la recherche de la première marball que l'on prétend gardée par un monstre légendaire : le serpent des eaux noires. Honneur, justice, tournoi, amitiés et rivalités sont au coeur de ce récit fantastique qui nous transporte dans une sublime Venise fantasmée pour une aventure entre terre et mer. Mêlant les ingrédients du manga d'action à l'esthétique et la poésie de Miyazaki, ce véritable shônen vénitien, réalisé en couleur directe, annonce la révélation d'un nouveau prodige de la bande dessinée : Nicola Sammarco.