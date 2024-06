La dame d'Alvimare

En Normandie, amour et perdition au temps de la guerre de Cent Ans Hiver 1405. Le capitaine corsaire castillan Pero Nino hiverne à Rouen avec ses trois galères après avoir ravagé les côtes anglaises pour le service du roi de France, Charles VI. Afin de le distraire, Renaud de Trie, capitaine du château de Rouen, invite le bel hidalgo à séjourner en son domaine de Sérifontaine dans le Vexin normand. Mal lui en prend : sa jeune épouse, Jeannette de Bellengues, originaire d'Alvimare près d'Yvetot, et le visiteur tombent éperdument amoureux. Lorsque la guerre éloigne Pero Nino de Normandie, Jeannette n'a plus qu'une obsession : guetter le retour de son amant. Au risque de tout perdre : son honneur et son âme...