La conjugaison pour tous. Pour conjuguer tous les verbes français

L'ouvrage de référence pour comprendre la conjugaison et conjuguer n'importe quel verbe français Dans une nouvelle édition, enrichie de cartes mentales et de vidéos. L'ouvrage comprend quatre parties. 1. Les 105 tableaux modèles - Ces tableaux couvrent tous les cas de figure de la conjugaison française. - Clairement structuré, chaque tableau indique : - l'ensemble des formes du verbe, - les caractéristiques de sa conjugaison, - les autres verbes se conjuguant sur le même modèle. 2. La conjugaison expliquée en cartes mentales Dans cette partie, 12 cartes mentales résument les règles essentielles de la conjugaison. Chacune d'elles est associée à une vidéo explicative, directement accessible grâce à un QR code. 3. Les règles de conjugaison et d'accord Cette partie détaille les règles et permet de comprendre le système de la conjugaison française. 4. Le répertoire des verbes de la langue française Soigneusement actualisé, ce répertoire associe à chacun des verbes un renvoi à l'un des 105 tableaux modèles et permet ainsi de résoudre immédiatement un problème de conjugaison.