Dessine ton monde kawaii. Avec des pas à pas super mignons !

Faites place à l'inspiration et à l'émerveillement avec ce livre qui transforme chaque dessin en une aventure mignonne et pleine de couleurs ! Offrant des instructions illustrées étape par étape, ce livre permet de créer des personnages et d'adorables animaux dans le style kawai. Petits dinosaures craquants, chats-licornes magiques, pandas gourmands, et autres mignonneries sont à croquer. Un magnifique ouvrage pour découvrir les secrets du dessin kawaii !