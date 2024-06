Les Fourberies de Scapin

En l'absence de leurs pères respectifs, Octave a épousé Hyacinte et Léandre s'est épris de Zerbinette. Mais à leur retour de voyage, Argante et Géronte ont d'autres projets de mariage pour leurs fils. Heureusement, les jeunes gens peuvent compter sur l'habileté, la ruse et l'éloquence de Scapin pour leur venir en aide. De stratagèmes en coups de bâton, ce dernier réussira-t-il à déjouer les plans des deux barbons ? Edition enrichie en BD : Molière répète la pièce avec sa troupe. Dans les coulisses, l'agitation est à son comble ! Les 22 planches d'Andréa Delcorte sont l'occasion de découvrir les acteurs au travail et de s'intéresser aux conditions de jeu au XVIIe siècle...