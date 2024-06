Mon Bullet Journal Infirmier ! . Tout pour réussir mon année !

A mi-chemin entre le journal de bord et l'agenda le Bullet Journal est un outil pratique et ludique qui vous accompagne au quotidien à la fois dans vos tâches personnelles et professionnelles. Le Bullet Journal parfois aussi appelé ' Bujo ' laisse libre court à l'imagination et permet de s'organiser selon une méthode précise efficace et ludique. Aujourd'hui appliqué à l'agenda de l'étudiante infirmière Mon Bullet Journal infirmier est un peu tout cela mais davantage encore... puisqu'il est aussi un véritable outil de révision. Outre sa fonction d'agenda perpétuel ce Bujo propose de nombreuses rubriques qui aideront l'étudiante infirmière à s'organiser au quotidien pour la réussite de ses études stages et examens. Chaque mois une spécialité particulière est abordée et les rubriques du mois déclinent cette thématique de la façon suivante : Calendrier et objectifs du mois Programme de révision (Study tracker) Humeurs Schémas à compléter Semainier Rappels de pathologies et de soins. Un mode d'emploi est proposé en début d'ouvrage pour bien comprendre le fonctionnement du Bujo. Outil ludique que l'étudiante peut annoter et personnaliser à chaque page Mon Bullet Journal infirmier est destiné aux étudiants infirmiers aux infirmières diplômées ainsi qu'aux aides-soignantes et auxiliaires de puériculture.