Magellan - Nouvelle traduction intégrale

En 1519, le Portugais Magellan part pour le compte de l'Espagne trouver le passage menant de l'océan Atlantique aux Indes. Sur les 5 navires et les 265 hommes embarqués, seul un rafiot de 18 survivants rentrera trois ans plus tard... sans Magellan. En plus d'avoir ouvert la fameuse route des épices par l'ouest, cette expédition sera la première circumnavigation de l'histoire. A travers cette odyssée biographique, Zweig nous plonge dans une aventure sans pareille, au coeur des affrontements, rivalités et mutineries qui ont émaillé une traversée jalonnée de bien d'autres épreuves - froid polaire, tempêtes, faim et maladies. Mais rien n'est venu à bout de la détermination de Magellan. La seule traduction de ce récit datait de 1938. Une nouvelle version s'imposait, plus proche du texte original et permettant une véritable redécouverte de l'oeuvre de Stefan Zweig.