Andrea Cort Tome 2 : La troisième griffe de Dieu

En choisissant ses nouveaux maîtres, Andrea Cort a été bien récompensée : elle est devenue Procureure extraordinaire pour le Corps diplomatique de la Confédération homsap. Recevant une invitation de la famille Bettelhine, des marchands d'armes qu'elle méprise, elle se laisse emporter par la curiosité : elle doit savoir ce qu'ils lui veulent. A son arrivée au port orbital, des assassins tentent de l'éliminer avec une arme extraterrestre vieille de 15 000 ans et aux effets effroyables : la troisième griffe de Dieu. Piégée dans un ascenseur spatial, Andrea va mener l'enquête la plus périlleuse de sa carrière. Une SF intelligente, ambitieuse et incarnée. La Voix du Nord. Divertissant, intriguant, mais surtout addictif ! Syfantasy. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Benoît Domis