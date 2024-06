Frère des ours. L'histoire du film

Toute l'histoire du film Frère des Ours dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Au coeur de la forêt, le jeune Kinaï, qui s'est éloigné de sa tribu tombe nez à nez avec une bête sauvage. Il tue l'animal, mais c'est alors qu'il se métamorphose lui-même en ours ! Pour retrouver forme humaine, Kinaï entreprend un long voyage jusqu'au sommet d'une montagne sacrée... Sur la route, il rencontre un petit ourson bavard, Koda, qui a perdu sa maman.