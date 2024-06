Ultimates T02 : Secret d'état

Les Ultimates ont remporté leur premier combat, mais l'épreuve a laissé des traces. Bruce Banner est jugé pour les crimes de Hulk et diverses tensions divisent l'équipe. Quant aux grandes puissances de ce monde, elles voient d'un mauvais oeil ce groupe d'êtres améliorés qui obéit à l'Amérique et mène ses combats partout sur la planète. Jusqu'à envoyer leurs propres super-soldats pour les affronter ? Deuxième vague pour notre collection poche MARVEL, l'événement comics de l'année ! Emmenez les meilleurs comics partout avec vous avec cette collection conçue pour rentrer dans toutes les poches... et tous les budgets ! Ultimates, la série évènement de Mark Millar (Kick-Ass) et Bryan Hitch (Ultimate Invasion), se poursuit et continue de réinventer les Avengers pour le 21ème siècle !