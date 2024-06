Nouveauté 2024. Livre audio 2 CD MP3, 2 CD audio MP3

Combien mesure l'enfer ? 7m2. C'est la dimension de la cellule dans laquelle Carl croupit. Témoin gênant, il a été piégé par une puissante organisation de trafic de drogue. Depuis, il est devenu l'ennemi public n°1, même aux yeux de la police. Il ne lui reste qu'une arme : son équipe. Mais Rose, Assad, Gordon et Mona parviendront-ils à le sauver alors qu'au sein de la prison sa tête est mise à prix ? Jussi Adler-Olsen signe l'apothéose de la série des enquêtes du Département V, traduite en plus de 40 langues, vendue à plus de 27 millions d'exemplaires dans le monde et bientôt adaptée par Netflix.