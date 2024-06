Vers une école inclusive. Quelles stratégies d’enseignement ?

Pistes et stratégies à développer au quotidien Tout le monde parle de plus en plus d'école inclusive. Mais concrétement, comment la mettre en place ? Quelles stratégies adopter ? Quelles interventions opérer ? Dans quel cadre ? Ce livre collectif dresse le panorama des meilleures pratiques éducatives et d'enseignement à adopter. Bien que ces pratiques portent principalement sur l'enseignement fondamental maternel et primaire, elles sont également utiles pour les professionnels de l'enseignement secondaire. Ces pratiques abordent : - le projet de l'élève ; - les activités en classe ; - puis au niveau de l'école, en insistant sur leur efficacité et efficience pratique. En complément, ces pratiques concernent quelques matières essentielles ainsi que la formation du personnel enseignant fonctionnant en équipe. Ce livre s'inscrit dans la perspective internationale qui caractérise le mouvement inclusif dans les pays francophones et bénéficie de la collaboration d'expertises internationales (françaises, suisses romandes, québécoises et belges).