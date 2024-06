Mon cahier de stratégies CM Des stratégies pour lire et comprendre. Cahier élève, Edition 2024

Le cahier Apprendre à utiliser des documents de la nouvelle collection qui s'appuie sur la recherche et permet de mettre en oeuvre un enseignement explicite autour des stratégies de compréhension ! - Une démarche qui part des difficultés des élèves à utiliser des documents pour répondre à des questions, et qui intègre la stratégie de compréhension incarnée par l'explorateur : il guide l'élève dans son exploration des différents documents. - Organisé en 4 modules, ce cahier propose un entrainement pas à pas et différencié : 1. Je comprends l'objectif de lecture : "Quel est le but de mon voyage ? " . 2. Je localise les informations pertinentes : "C'est quoi le chemin ? " . 3. J'évalue la pertinence de l'information lue et de sa réponse à la question : "Suis-je bien arrivé ? " 4. Je réinvestis ce que j'ai appris - Chaque entrainement s'appuie sur des documents multiples et variés (textes, consignes, tableaux, sommaire...).