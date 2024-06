Les métiers CM

- Une nouvelle approche mathématique accessible à tous en CM qui s'appuie sur le guide violet et sur une pédagogie inclusive. - 10 problèmes proposés par quinzaine, soit 1 à 2 par jour ou 180 par an qui traitent tous les types de problèmes identifiables par un code couleur. - Un enseignement des différentes méthodes de modélisation grâce à une programmation spiralaire et une contextualisation parlante pour les élèves. - Des adaptations de chaque problème pour les élèves à besoins particuliers. - Au choix : un fichier pour l'enseignant et/ou des cahiers thématiques pour les élèves (avec une programmation identique, idéal pour un double niveau ! ) Dans le cahier élève Les métiers : - Des modélisations progressives avec un code couleur pour identifier ce que l'on cherche et ce que l'on connait : représentation du problème et adaptation pour les élèves à besoins particuliers.