Réussir ses dictées 5e

Un entraînement méthodique en orthographe sur les points clés du programme (accords, conjugaison, homophones) et 36 dictées sonorisées. Un entraînement méthodique pour améliorer son orthographe A chaque étape : - Une méthode pour bien appliquer la règle - Des exercices pour s'entraîner - Une dictée préparée pas à pas - Une dictée non préparée, avec une grille pour se relire - Et plein de conseils et astuces pour écrire sans fautes Dans un livret détachable - Les corrigés des exercices - Les textes des dictées - Le commentaire des difficultés pour les dictées non préparées Et aussi Sur hatier-entrainement, des exercices interactifs, pour s'entraîner en s'amusant