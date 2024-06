Téo, Nina et les champions - Vive le sport. GS-CP Niveau 1

Apprendre à lire pas à pas, c'est facile avec Téo et Nina ! Dans ce petit roman de niveau 1 basé sur la méthode syllabique et adapté aux enfants de 5-6 ans, en Grande Section et début de CP, le jeune lecteur peut déchiffrer l'histoire entière dès ses premiers pas en lecture. Avant de débuter, des activités permettent de préparer l'enfant à la lecture. Des aides à la lecture sont proposées : - lettres muettes en gris ; - sons formés avec deux lettres (digrammes) en gras ; - sons complexes soulignés et indiqués sous les lettres correspondantes. Dans ce roman de niveau 1, " Téo et Nina aux Jeux olympiques " , Téo et Nina assistent à à un championnat de sport. Marie la sprinteuse va-t-elle gagner sa course de relais ? Ali le judoka va-t-il remporter son combat contre le redoutable Japonais ? Vive le sport !