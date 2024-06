Français CP. Mon cahier d'entraînement français

Le cahier de référence pour accompagner votre enfant tout au long de l'année de CP et consolider ses apprentissages en Français, grâce à 19 leçons et près de 90 exercices. Pour chaque leçon : - " J'apprends " : un rappel clair et visuel de la règle de Français - " Je m'entraîne " : des exercices pour progresser - + tous les corrigés détaillés sur un livret détachable Un contenu adapté aux attendus du programme de CP Egalement disponible pour les programmes de Français de CE1, CE2, CM1 et CM2 !