Bescherelle La grammaire pour tous. Pour maîtriser la langue française, Edition 2024

Une grammaire de référence, accessible à tous. Pour comprendre le fonctionnement de la langue française et mieux la maîtriser. Une grammaire pratique, accessible à tous Destiné à tous ceux qui s'intéressent au fonctionnement du français - lycéens, étudiants, enseignants ou amoureux de langue française -, l'ouvrage contient : - des explications claires, - plus de 1 000 exemples commentés, - des tableaux récapitulatifs, - des conseils d'orthographe et d'expression. Une description de la langue française précise, complète et actualisée - Utilisant la terminologie validée par l'Education nationale, l'ouvrage présente les notions clés de la grammaire de phrase et de la grammaire de texte. - L'exposé s'inscrit dans une perspective pragmatique, où la grammaire est mise au service de l'expression et de l'analyse des textes.