Les Fleurs du Docteur Bach - Savoir vivre avec ses émotions

Simple et naturelle, la méthode élaborée par le Dr Bach a depuis longtemps fait la preuve de son efficacité. Quelques gouttes sur la langue ou sur les tempes suffisent à calmer les émotions avant qu'elles deviennent trop perturbantes : peur, angoisse, jalousie, colère, agressivité, choc psychologique, deuil, perte de contrôle... Dans ce guide clair et accessible, vous découvrirez : - Les 39 élixirs floraux élaborés par le Dr Bach - La description botanique et technique des remèdes - Les différentes approches pour choisir la meilleure solution - Comment fabriquer facilement les élixirs - Un tableau récapitulatif des Fleurs de Bach Vous avez désormais les clés pour savoir vivre avec vos émotions ! Paul Ferris est journaliste spécialisé en santé et expert en thérapies naturelles. Il est l'auteur de nombreux livres pour garder la forme tout en restant en accord avec la nature en général et sa propre nature en particulier.