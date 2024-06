L'art de la fermentation. L'encyclopédie gourmande

Art millénaire, la fermentation est plus que jamais d'actualité pour tous ceux qui veulent manger mieux. Découvrez comment fermenter vos aliments et comment les accommoder, avec nos fabuleuses recettes ! En suivant pas à pas les techniques décrites dans cet ouvrage, et avec un minimum de matériel, lancez-vous à votre tour pour profiter des nombreux bienfaits de la fermentation : conservation des aliments, nourriture digeste et plus riche en nutriments, microbiote renforcé et bien sûr saveurs inédites. Kombucha ou kéfir, condiments, pain, céréales et légumineuses, fruits fondants ou légumes croquants, oeufs et champignons... L'Art de la fermentation, tendance et accessible à tous, dépoussière les mets classiques pour votre plus grand plaisir !