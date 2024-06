Wonderland, le royaume des pluies éternelles

Découvrez pour la première fois en France la nouvelle fable de Sachiko Kashiwaba, l'autrice de La Cité des brumes oubliées ? ! A peine arrivée à la pharmacie de sa tante, Akane est confrontée à un bien mystérieux visiteur. Celui-ci lui dévoile l'existence d'un passage vers un monde merveilleux. La jeune fille se retrouve alors impliquée dans une sombre histoire de contrat à renouveler avec ce pays inconnu... Mais ce qui devait être une formalité ne se passe vraiment pas comme prévu ! Accompagnée de Chi, sa tante excentrique, d'Hippocrate, un alchimiste irritable, et de Pipo son assistante, notre héroïne est entraînée malgré elle dans une aventure extraordinaire qui la changera à jamais. Pour rentrer chez elle, Akane devra se rendre au coeur de cette contrée stupéfiante et y trouver son propre chemin. Sachiko Kashiwaba (1953-) est une autrice reconnue de littérature de fantasy jeunesse et "young adult". Elle a écrit plus de 70 oeuvres, toutes inédites en France. Elle a obtenu multiples récompenses littéraires, dont le prix Kôdansha. Deux de ses titres ont inspiré des longs métrages d'animation, Le Voyage de Chihiro et Wonderland : le Royaume sans pluie. Autres titres chez Ynnis éditions : La Cité des brumes oubliées, La Maison des égarées.