La tribu au Maghreb et au Sahara. (Antiquité-Temps présent)

A la croisée de l'histoire et de l'archéologie, de l'anthropologie et de la sociologie, sept contributions offrent un aperçu sur les questionnements spécifiques que soulèvent le mot à chaque période historique, en même temps qu'ils démontrent la diversité et la complexité de la réalité sociale à laquelle il renvoie selon les contextes envisagés. Il s'agit en somme avec eux d'interroger à nouveaux frais une notion centrale dans le champ des sciences humaines et sociales au Maghreb et au Sahara, au-delà des préjugés et des cadres théoriques dans lesquels elle a souvent été enfermée.