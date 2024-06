Le Roman de Renart

Renart a faim, très faim. Et pour obtenir du jambon ou des anguilles, il n'hésite pas à duper les autres animaux : Chantecler le coq, Tibert le chat, Tiécelin le corbeau, Isengrin le loup en font les frais... Assez, c'est assez ! Le roi Noble est en colère et décide que le coupable doit être puni. Mais qui peut arrêter Renart, trompeur, sournois et menteur ? Ce volume réunit les épisodes les plus fameux du Roman dans une traduction inédite, spécialement conçue pour les jeunes lecteurs. Edition enrichie en BD : s'ouvrant sur le procès de Renart, les 22 planches de Victor Le Foll retracent quelques-uns des tours qui ont conduit le goupil à être jugé. Le héros est pris la main dans le sac, et ses ruses les plus saisissantes sont rendues avec force détails et humour !