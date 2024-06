Zadig ou La destinée. Suivi de Micromégas

" Qu'il est dangereux de se mettre à la fenêtre et qu'il est difficile d'être heureux dans cette vie ! " Ainsi soupire Zadig, jeune Babylonien, devenu favori du roi et promis à une enviable destinée. Pour être tombé amoureux de la reine Astarté, le voilà obligé de fuir, rendu à la condition d'esclave, victime des brigands, des fanatiques religieux, en butte aux pires catastrophes... Mais à travers ce cheminement capricieux, la Providence veille et l'homme est à sa place. C'est aussi ce que découvre cet habitant de Sirius qui, à l'aide d'un rayon de soleil, parcourt la Voie lactée. Quelle surprise en effet pour Micromégas de voir que l'homme, si petit et si misérable qu'il soit, tient son rôle dans l'univers grâce à son esprit... Désinvoltes et primesautiers, deux contes qui charment et enchantent...