Antigone...

Au nom de quelle loi parler ainsi ? Mon mari mort je pourrais en avoir un autre, ou mon enfant, en avoir d'un autre. Mais, ma mère et mon père une fois dans l'Hadès, il ne me naîtra plus jamais de frère. Voilà pour quelle loi je t'ai de préférence honoré, ô mon frère, bien qu'à Créon ce semble une faute et une terrible audace. Maintenant il m'a prise, il m'emmène sans que j'aie eu de mari ni de noces, sans que j'aie été épouse ni mère. C'est dans la solitude et le malheur que je m'en vais vivante à la fosse des morts.