Zéro limite. Ho'oponopono : le programme secret hawaïen pour l'abondance, la santé, la paix et plus encore

Zéro limite présente un programme extraordinaire qui a pour origine le système hawaïen Ho'oponopono. Grâce à cette méthode ancienne et éprouvée, l'esprit se trouve débarrassé de ses blocages inconscients ; comme par miracle, les désirs se réalisent et transforment la vie professionnelle, amoureuse et personnelle. En collaboration avec le Dr Ihaleakala Hew Len, maître formateur du système Ho'oponopono moderne, Joe Vitale nous explique comment cette formule simple et efficace permet de libérer son esprit et d'acquérir richesse, santé, paix et joie.