Une famille réunie

Mike Taggart ne s'est posé aucune question quand il s'est vu confier sa nièce dont la mère vient de mourir. Qui attendrait d'un joueur de poker professionnel de Las Vegas qu'il s'occupe d'une fillette de cinq ans ? Ainsi il conduit Rainbow et son inséparable matou tout droit chez son demi-frère Timothy. Un pasteur. Le père de substitution idéal, non ? Mais Timothy ne se souvient pas de lui ! Et refuse d'accueillir la petite tant qu'il n'aura pas vérifié leur parenté. Mike se retrouve coincé, une gamine mutique sur les bras, dans un bled du Sud ; avec pour voisine une certaine Charlène, certes sexy, mais donneuse de leçons. Et surveillé de près par toute la ville. On dirait bien que la vie de célibataire égocentrique de Mike vient de prendre un sacré virage...