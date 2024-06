Etre psychologue de l'Education nationale. Missions et pratique

La 3ème édition de cet ouvrage, complétée et mise à jour, explicite l'ensemble des missions des psychologues de l'Education nationale, et montre comment ceux-ci doivent développer leurs compétences aussi bien dans le domaine de l'écoute et de l'évaluation des demandes qui leur sont faites, que dans le domaine des relations avec les autres intervenants du champ sanitaire et social.