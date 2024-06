Les Jumeaux Crochemort Tome 2 : Possession

Dans les profondeurs de la ville, là où les ombres dansent au rythme des murmures lugubres, le Mal vient de se réveiller... Luttant pour survivre au brouillard mortel qui recouvre Whisper Town, les jumeaux Crochemort vont devoir faire face à une menace plus terrible encore. Un danger dont Silence n'a pas conscience. Oriel n'a plus qu'un but, la protéger.